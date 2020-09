UFC Fight Night 177 – Michelle Waterson è sublime!

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 settembre 2020) UFC177 è stato in modo quasi inatteso, un evento di assoluto livello. Il main event è stato un display delle migliori arti marziali disponibili a livello mondiale.riesce a domare la ferocia di Angela Hill al meglio delle cinque riprese vincendo per decisione non unanime. Una battaglia davvero strepitosa. Nel co main event Ottman Azaitar è un fulmine nel far suo il match contro Khama Worthy, con un blitz potente e rapidissimo. Nel resto della card molte sottomissioni ed alcune performance eccezionali come quelle di Billy Quarantillo, Kevin Croom e Alexandr Romanov. View this post on Instagram Warriors! Give it up for @KarateHottieMMA & @AngieOverkill #UFCVegas10 A post shared by ufc (@ufc) on Sep 12, 2020 at 8:30pm PDTIl main event ...