Rainbow7 si sta preparando al meglio per il World con diversi atleti che hanno raggiunto la qualifica di Master

Leggi su esports247

(Di domenica 13 settembre 2020), la migliore e più nota squadra di esports messicana di League of Legends si staper la prossimaChampionship che quest’anno si terrà a Shanghai, in Cina. Il team dovrà gareggiare il 25 settembre nei Play In Stage per ottenere un posto nei Group Stage. Dall’arrivo in Cina i giocatori stanno allenandosi tutto il giorno, raggiungendo la classifica di. Il Jungler Brandon Joel “Josedeodo” Villegas di R7 ha condiviso su Twitter un post facendo sapere a tutti i suoi fan di averquesta ambiziosanei server cinesi il giorni di giovedì. Si tratta di uno dei primi giocatori a raggiungere questo riconoscimento tra quelli impegnati nel Play In Stage. In questi match di allenamento ha giocato ...