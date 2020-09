Nier Replicant e Reincarnation: novità in arrivo a breve (Di domenica 13 settembre 2020) Ottime notizie per gli amanti della serie Nier: 2 nuovi streaming live dedicati a Replicant e Reincarnation arriveranno a breve. Ecco quando Il celebre sviluppatore Yoko Taro è noto per fare le cose a modo suo, e gli eventi imminenti nel franchise di Nier che sono stati appena annunciati da Square Enix non fanno eccezione. Ebbene si, ci sono grosse novità in arrivo per Nier Replicant ver. 1.22474487139 e Nier Reincarnation. Il primo evento ha l’iconico titolo “We Have a Decent Amount of New Info” e inizierà il 24 settembre alle ore 15:00. Due giorni dopo, il 26 settembre, seguirà anche lo speciale “Mostly No New Info” sempre alle 15:00. Il tutto sarà ... Leggi su tuttotek (Di domenica 13 settembre 2020) Ottime notizie per gli amanti della serie: 2 nuovi streaming live dedicati aarriveranno a. Ecco quando Il celebre sviluppatore Yoko Taro è noto per fare le cose a modo suo, e gli eventi imminenti nel franchise diche sono stati appena annunciati da Square Enix non fanno eccezione. Ebbene si, ci sono grosse novità inperver. 1.22474487139 e. Il primo evento ha l’iconico titolo “We Have a Decent Amount of New Info” e inizierà il 24 settembre alle ore 15:00. Due giorni dopo, il 26 settembre, seguirà anche lo speciale “Mostly No New Info” sempre alle 15:00. Il tutto sarà ...

Il celebre sviluppatore Yoko Taro è noto per fare le cose a modo suo, e gli eventi imminenti nel franchise di Nier che sono stati appena annunciati da Square Enix non fanno eccezione. Ebbene si, ci so ...

NieR: novità su Re[in]carnation e Replicant in arrivo al Tokyo Game Show

Square Enix è pronta ad annunciare ulteriori novità su NieR Re[in]carnation e NieR Replicant ver.1.22474487139, rispettivamente il titolo mobile di NieR e il ritorno di NieR Replicant su attuale ...

