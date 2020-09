MI RITORNI IN MENTE – Napoli accoglie Maradona e l’Italvolley sul tetto del mondo (Di domenica 13 settembre 2020) Quali sono gli avvenimenti sportivi più importanti avvenuti dal 14 al 18 settembre? Scopriamolo nel consueto appuntamento con la nostra rubrica “Mi RITORNI in MENTE”. 14 settembre Nel 1969 nasce a Monza l’ex portiere del Milan e della Roma Francesco Antonioli, nel 1997 si conclude il ventesimo campionato europeo di pallavolo maschile tenutosi in Olanda: l’Italia, dopo aver vinto le precedenti due edizioni, conquista questa volta il bronzo battendo 3-1 la Francia nella finale per il terzo posto. Nel 1986 invece parte l’85° campionato di calcio di Serie A (il 55° a girone unico) vinto dal Napoli che si aggiudica così il suo primo scudetto: il neo presidente del Milan Silvio Berlusconi cede Paolo Rossi al Verona ma acquista Giovanni Galli e gli attaccanti Giuseppe Galderisi e Daniele ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Quali sono gli avvenimenti sportivi più importanti avvenuti dal 14 al 18 settembre? Scopriamolo nel consueto appuntamento con la nostra rubrica “Miin”. 14 settembre Nel 1969 nasce a Monza l’ex portiere del Milan e della Roma Francesco Antonioli, nel 1997 si conclude il ventesimo campionato europeo di pallavolo maschile tenutosi in Olanda: l’Italia, dopo aver vinto le precedenti due edizioni, conquista questa volta il bronzo battendo 3-1 la Francia nella finale per il terzo posto. Nel 1986 invece parte l’85° campionato di calcio di Serie A (il 55° a girone unico) vinto dalche si aggiudica così il suo primo scudetto: il neo presidente del Milan Silvio Berlusconi cede Paolo Rossi al Verona ma acquista Giovanni Galli e gli attaccanti Giuseppe Galderisi e Daniele ...

DublencoIgor : RT @fabpmcg: Ci ritorni in mente #StreetArt #Firenze - maatildebianchi : e se ritorni nella mente basta pensare che non ci sei - Silvana17563103 : #albertourso @albertourso_ ??????ALBERTO URSO – Mi Ritorni In Mente - baykaler : RT @2849Dama: ...e se ritorni nella mente, Basta pensare che non ci Sei. (Battisti) - 2849Dama : ...e se ritorni nella mente, Basta pensare che non ci Sei. (Battisti) -