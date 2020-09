Le Kardashian prima e dopo la fama: i tabloid ne scrivono e parlano di chirurgia plastica (Di domenica 13 settembre 2020) Com’erano le Kardashian prima e dopo di diventare famose? I tabloid tirano in ballo la chirurgia plastica delle tre sorelle più “paparazzate” del Web. Le Kardashian sono diventate delle autentiche icone della cultura pop. Di loro si sa praticamente tutto; dai gossip sulla vita sentimentale agli scatti “inediti” direttamente dai loro profili Social. Quando hanno esordito sulla scena internazionale, però, le sorelle Kardashian avevano un aspetto molto diverso da quello di oggi. Al punto che i tabloid londinesi non hanno dubbi; dietro alla “metamorfosi” delle cinque sorelle ci sarebbe la mano di un chirurgo. E forse più di uno… E’ il Daily Star a dedicare ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 13 settembre 2020) Com’erano ledi diventare famose? Itirano in ballo ladelle tre sorelle più “paparazzate” del Web. Lesono diventate delle autentiche icone della cultura pop. Di loro si sa praticamente tutto; dai gossip sulla vita sentimentale agli scatti “inediti” direttamente dai loro profili Social. Quando hanno esordito sulla scena internazionale, però, le sorelleavevano un aspetto molto diverso da quello di oggi. Al punto che ilondinesi non hanno dubbi; dietro alla “metamorfosi” delle cinque sorelle ci sarebbe la mano di un chirurgo. E forse più di uno… E’ il Daily Star a dedicare ...

