Laura Biagiotti e Intesa Sanpaolo, atto di mecenatismo per il restauro della Fontana della Dea Roma (Di domenica 13 settembre 2020) restauro della Fontana della DEA Roma IN CAMPIDOGLIO, INDAGINI E REVISIONE DEL SISTEMA DELLE ACQUE Dichiarazione di Pierluigi Monceri, responsabile direzione regionale Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo: “La moda è uno dei settori trainanti di questo Paese. Valorizzare le eccellenze del Made in Italy e affiancarle nei propri percorsi di crescita è per noi una priorità. Il comparto moda e, in particolare le filiere produttive collegate ad esso, hanno vissuto mesi di grande difficoltà e per ripartire, in parte, dovranno rivedere i propri processi di vendita rafforzando i canali online. Siamo felici di essere qui oggi e di supportare questa splendida sfilata che, in ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 settembre 2020)DEAIN CAMPIDOGLIO, INDAGINI E REVISIONE DEL SISTEMA DELLE ACQUE Dichiarazione di Pierluigi Monceri, responsabile direzione regionale Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise di: “La moda è uno dei settori trainanti di questo Paese. Valorizzare le eccellenze del Made in Italy e affiancarle nei propri percorsi di crescita è per noi una priorità. Il comparto moda e, in particolare le filiere produttive collegate ad esso, hanno vissuto mesi di grande difficoltà e per ripartire, in parte, dovranno rivedere i propri processi di vendita rafforzando i canali online. Siamo felici di essere qui oggi e di supportare questa splendida sfilata che, in ...

aariusss : Una conoscente che fa la modella per un po' di marchi noti stasera sfila per Laura Biagiotti... che invidia - Marzia73059770 : Una domandina... Dove si vede la sfilata? Diretta instagram sul profilo Laura Biagiotti? Nel caso attendo foto, vid… - Giada46203724 : @GCapezzoli Sulla page instagram di Laura Biagiotti - gabry_dom9 : @GCapezzoli Pagina Instagram di laura Biagiotti - chiarapeach__ : 'Gli hater sono ammiratori confusi che non riescono a capire perché piaci a tutti gli altri'. Waiting for the Laur… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Biagiotti Laura Biagiotti, 'Roman Renaissance' sfila in Campidoglio Adnkronos Fase 3, Intesa Sanpaolo con Biagiotti per rilancio sistema moda

Roma, 13 set. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo si pone al fianco di Laura Biagiotti per il rilancio del sistema moda italiano e per il restauro della fontana della Dea Roma in Campidoglio. "La moda è uno ...

Lavinia Biagiotti: «Grazie a questo evento vogliamo ripartire da Roma»

Non sfilava nella città eterna da 16 anni la maison Laura Biagiotti. «Lavorare al fianco di mia madre per oltre 20 anni credo sia solo uno degli esempi della forza del Made in Italy», ha esordito Lavi ...

Roma, 13 set. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo si pone al fianco di Laura Biagiotti per il rilancio del sistema moda italiano e per il restauro della fontana della Dea Roma in Campidoglio. "La moda è uno ...Non sfilava nella città eterna da 16 anni la maison Laura Biagiotti. «Lavorare al fianco di mia madre per oltre 20 anni credo sia solo uno degli esempi della forza del Made in Italy», ha esordito Lavi ...