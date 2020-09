Due prof su tre senza test per il Covid La scuola nel Lazio riparte così

Leggi su iltempo

(Di domenica 13 settembre 2020) Iper scoprire se gli insegnanti delle scuole delsono positivi alsono in grande ritardo. Motivo per cui i controlli proseguiranno per tutto il mese. Con l'effetto paradossale che domani gli studenti torneranno in classesapere se i propriessori sono stati contagiati o meno. Ad ammetterlo è lo stesso assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Il braccio destro del governatore Nicola Zingaretti lo dice come se fosse una cosa del tutto naturale in un'intervista a la Repubblica. Prima assicura che non c'è «alcun ritardo». Poi, però, aggiunge: «Le convocazioni sono partite il 20 agosto. Abbiamo raccomandato a tutti di presentarsi per il sierologico, ma molti all'inizio erano in ferie e hanno preferito farlo ...