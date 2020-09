Cos’è esattamente Lucca ChanGes e come funziona? (Di domenica 13 settembre 2020) Lucca Comics & Games da oltre cinquant’anni celebra il fumetto, il gioco e le nuove forme di storytelling. Un appuntamento dedicato alla cultura partecipata che anno dopo anno è cresciuto cambiando, in equilibrio tra innovazione e ricerca della soddisfazione del proprio pubblico. Quest’anno Lucca Crea ha quindi deciso di interpretare la contemporaneità, aprendo un cantiere per realizzare un nuovo modello di festival che con calcolo e fiducia sapesse rispondere al presente costruendo soluzioni attuabili (adesso) ma con valore per gli anni a venire. È per questo che nel 2020 Lucca Comics & Games si è trasformato in Lucca ChanGes. Per rappresentare il nuovo progetto non basta un poster, ne servono dieci, cento, mille, tutti i poster che ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 13 settembre 2020)Comics & Games da oltre cinquant’anni celebra il fumetto, il gioco e le nuove forme di storytelling. Un appuntamento dedicato alla cultura partecipata che anno dopo anno è cresciuto cambiando, in equilibrio tra innovazione e ricerca della soddisfazione del proprio pubblico. Quest’annoCrea ha quindi deciso di interpretare la contemporaneità, aprendo un cantiere per realizzare un nuovo modello di festival che con calcolo e fiducia sapesse rispondere al presente costruendo soluzioni attuabili (adesso) ma con valore per gli anni a venire. È per questo che nel 2020Comics & Games si è trasformato in. Per rappresentare il nuovo progetto non basta un poster, ne servono dieci, cento, mille, tutti i poster che ...

QuotidianPost : Cos’è esattamente Lucca ChanGes e come funziona? - harrysvoicexx_ : ma esattamente cos'è tutto questo hype per questo # #???????? - artaescenery : ma esattamente cos’è che stanno facendo, pensavo di invocare i ragazzi e farlo spuntare lí ma che c’hanno in testa… - ghostoriess : Ma a parte balletti e musica cos’era esattamente ?? - ALCOLIST4 : ma alle 06 esattamente cos’hanno dato da mangiare da piccole cioè com’è che siete tutte quante bone -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è esattamente Cobra Kai 3: Trama, Cast, Teaser Trailer e Anticipazioni dell'attesa Stagione della Serie TV Netflix Mad for Series