Antinfluenzale Il Comune mette a disposizione di Medici Insieme Vicenza alcuni locali

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 13 settembre 2020) Uno spazio di 160 metri quadrati per effettuare 5 mila vaccinazioni antinfluenzali in piena sicurezza, nel rispetto delle normative anti Covid. E’ quanto l’assessorato al patrimonio deldidina di gruppo integrataper effettuare, con la supervisione dell’AUlss 8 Berica, la campagna di vaccinazionegratuita 2020 promossa dalla Regione del Veneto. Una campagna che quest’anno risulta particolarmente importante, perché in presenza di sintomi in soggetti già vaccinati contro l’influenza diventa più rapida, e quindi più efficace, l’attivazione delle procedure previste per sospetto Covid, riducendo in ...