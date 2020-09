Usa, Flotta “Unmanned” dell’esercito americano: Fincantieri incaricata dello sviluppo del progetto (Di sabato 12 settembre 2020) Il Dipartimento della Difesa e la US Navy hanno assegnato alla controllata statunitense di Fincantieri, Marinette Marine (FMM), un contratto del valore di 7 milioni di dollari per sviluppare il progetto e l’ingegnerizzazione delle Large Unmanned Surface Vessel (LUSV), le future navi di superficie di grandi dimensioni “unmanned”, ovvero capaci di operare senza equipaggio a bordo. Fincantieri Marinette Marine è stata selezionata insieme ad altre cinque società, ciascuna delle quali svilupperà il progetto di base entro agosto 2021. Il contratto prevede l’opzione per un’ulteriore fase di studio per sviluppare l’ingegnerizzazione di dettaglio, che se esercitata estenderebbe la durata del lavoro fino al maggio 2022. Il processo di aggiudicazione seguirà lo schema ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 settembre 2020) Il Dipartimento della Difesa e la US Navy hanno assegnato alla controllata statunitense di, Marinette Marine (FMM), un contratto del valore di 7 milioni di dollari per sviluppare ile l’ingegnerizzazione delle Large Unmanned Surface Vessel (LUSV), le future navi di superficie di grandi dimensioni “unmanned”, ovvero capaci di operare senza equipaggio a bordo.Marinette Marine è stata selezionata insieme ad altre cinque società, ciascuna delle quali svilupperà ildi base entro agosto 2021. Il contratto prevede l’opzione per un’ulteriore fase di studio per sviluppare l’ingegnerizzazione di dettaglio, che se esercitata estenderebbe la durata del lavoro fino al maggio 2022. Il processo di aggiudicazione seguirà lo schema ...

