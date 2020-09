Netflix nella bufera per il film “Cuties” | la piattaforma accusata di sessualizzare le ragazzine

Leggi su open.online

(Di sabato 12 settembre 2020) Il 9 settembreha aggiunto nel suo catalogo Cuties, commedia drammatica scritta e diretta dalla franco-senegalese Maimouna Doucouré nel suo debutto alla regia. Immagini chiare, nitide, che non lasciano spazio all’immaginazione:di 11 anni si lasciano andare a balli sensuali e ammiccanti, strizzate in abiti succinti e scintillanti, in uno show dedicato a persone adulte. A due giorni dal debutto sulladi streaming, è scoppiato il caso. La rete si è ribellata, boicottando ile il colosso americano ha perso 9 miliardi in borsa in un giorno solo. Un particolare della locandinaMa se ilin sé è passato quasi in sordina, le critiche sono convogliate tutte verso la locandina, a detta di molti iper sessualizzata. ...