Forte esplosione in un appartamento a Milano | sei feriti  

AGI - Una Forte esplosione ha devastato un appartamento al piano terra di uno stabile di Piazzale Libia a Milano Sud. Il primo bilancio è di 6 feriti, Una persona è stata estratta con gravi ustioni ed è ricoverata in codice rosso. A causare l'esplosione sarebbe stata una fuga di gas. Il Forte boato è stato sentito a oltre un chilometro di distanza. Non è chiaro se l'esplosione si è verificata nella cantine del palazzo o al piano terra, dove si trovano uno studio dentistico e un monolocale dove vive in affitto un ragazzo. E' lui il più grave dei feriti. E' stato trasportato in ospedale con ustioni ed è sotto choc ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

