Dimentica sul treno lo zaino e chiede aiuto alla polizia ferroviaria, dentro c'era droga (Di sabato 12 settembre 2020) Aveva Dimenticato lo zaino sul treno, si è rivolto alla polizia ferroviaria di Formia che poi lo ha segnalato all'autorità amministrativa per uso di stupefacenti. E' la singolare vicenda di un uomo di ... Leggi su leggo (Di sabato 12 settembre 2020) Avevato losul, si è rivoltodi Formia che poi lo ha segnalato all'autorità amministrativa per uso di stupefacenti. E' la singolare vicenda di un uomo di ...

MalangoneMario : RT @Ela83X: ? ++ADESSO CONGRESSO++ Serve una legge sul conflitto d’interessi, una legge che l’Italia aspetta da 25 anni. Per anni ci hanno… - felixloveseggs : ogni volta bisogna aspettare una settimana perche escano e magari ci si dimentica anche del video, per fortuna su t… - gioicar : RT @emma_gattoni: #PoesiaGreca #SalaLettura Gli anni poi passeranno masse di monti e pietra si frapporranno tutto sarà dimenticato come s… - AlopixSg : Turns out che mia madre aveva dimentica la macchina del caffè sul fuoco da un’ora - giuseppeg1973 : RT @Ela83X: ? ++ADESSO CONGRESSO++ Serve una legge sul conflitto d’interessi, una legge che l’Italia aspetta da 25 anni. Per anni ci hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Dimentica sul Dimentica sul treno lo zaino e chiede aiuto alla polizia ferroviaria, dentro c'era droga Il Messaggero Come presentarsi ad un cane che non si conosce. Primo: non aver paura

Quest’estate, ospite di amici in Liguria, ho conosciuto un cane veramente eccezionale. Si chiama Argo ed è un Rhodesian Ridgeback: la razza così come è definita oggi risale agli inizi del Novecento, q ...

La nuova stagione di Sky Sport, più di 1000 partite live. Tutte le novità

Ogni stagione finisce con la voglia di ricominciare. Nemmeno il tempo di celebrare la UEFA Champions League vinta dal Bayern Monaco lo scorso 23 agosto, che è già il momento di voltare pagina, di apri ...

Quest’estate, ospite di amici in Liguria, ho conosciuto un cane veramente eccezionale. Si chiama Argo ed è un Rhodesian Ridgeback: la razza così come è definita oggi risale agli inizi del Novecento, q ...Ogni stagione finisce con la voglia di ricominciare. Nemmeno il tempo di celebrare la UEFA Champions League vinta dal Bayern Monaco lo scorso 23 agosto, che è già il momento di voltare pagina, di apri ...