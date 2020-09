Covid, studio cinese: «Anticorpi per un mese». Il rischio di riammalarsi (Di sabato 12 settembre 2020) Secondo i ricercatori della Scuola di Medicina della Nanjing University, la protezione degli Anticorpi sviluppati da chi ha combattuto e vinto contro Covid-19 dura solo un mese. Se arrivassero nuove... Leggi su ilmattino (Di sabato 12 settembre 2020) Secondo i ricercatori della Scuola di Medicina della Nanjing University, la protezione deglisviluppati da chi ha combattuto e vinto contro-19 dura solo un. Se arrivassero nuove...

