Covid-19 in Campania, calano i positivi ma anche i tamponi effettuati (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa regione Campania ha reso noti i dati relativi all’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi. Sono 103 i nuovi positivi a fronte di 5.427 tamponi, un trend statisticamente in linea con quello di ieri, quando i positivi riscontrati furono 140 con però oltre 7mila tamponi effettuati. Non si registrano decessi, ma cresce anche il numero di guariti (70 nell’ultima giornata). Di seguito il resoconto: Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 103tamponi del giorno: 5.427 Totale positivi: 9.003Totale tamponi: 494.487 ​Deceduti del giorno: 0Totale deceduti: 451 Guariti del giorno: 70Totale guariti: 4.654 (di cui 4.650 completamente guariti e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa regioneha reso noti i dati relativi all’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi. Sono 103 i nuovia fronte di 5.427, un trend statisticamente in linea con quello di ieri, quando iriscontrati furono 140 con però oltre 7mila. Non si registrano decessi, ma cresceil numero di guariti (70 nell’ultima giornata). Di seguito il resoconto: Questo il bollettino di oggi:del giorno: 103del giorno: 5.427 Totale: 9.003Totale: 494.487 ​Deceduti del giorno: 0Totale deceduti: 451 Guariti del giorno: 70Totale guariti: 4.654 (di cui 4.650 completamente guariti e ...

