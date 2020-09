Venezia, Sgarbi si rifiuta di indossare la mascherina: “Faccio quel che voglio”, interviene la sicurezza (Di venerdì 11 settembre 2020) Vittorio Sgarbi show alla Mostra del Cinema di Venezia. Il noto critico d’arte si è in un primo momento rifiutato di indossare la mascherina alla Biennale, dicendo a gran voce “Faccio quello che voglio”, poi è stato obbligato da un addetto della security, al quale Sgarbi avrebbe urlato “Testa di ca…”. Il noto personaggio televisivo, però, ha poi spiegato che si sarebbe trattato di una gag con un amico che lavora per la sicurezza della manifestazione cinematografica, ma in pochi sui social credono a questa versione dei fatti. Leggi su sportface

VittorioSgarbi : “Il Misfatto” è caduto nel tranello. Non c’è stata alcuna lite, ma un “teatrino” premeditato insieme a un amico del… - repubblica : Dalla capra di Sgarbi a quella in stile Pantalone dell'attrice di 'Hide Run Fight', le maschere più strane del red… - Corriere : Senza mascherina Sgarbi bacia e stringe mani. L’attrice Sara Serraiocco va via - paolillo_3 : RT @sale_tell: -Ma tu chi cazzo sei? -Sono quello che non la fa entrare senza mascherina. Applausi a scena aperta. Fine. #Sgarbi #Venezia - isamiccoli52 : RT @sale_tell: -Ma tu chi cazzo sei? -Sono quello che non la fa entrare senza mascherina. Applausi a scena aperta. Fine. #Sgarbi #Venezia -