Terremoto di magnitudo 3 1 a Serravalle Scrivia | in provincia di Alessandria

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 11 settembre 2020)indi, scossa di3.1 con epicentro a. Non si registrano danni a cose o persone. Scossa didi3.1 adi, indi. Il sisma è stato registrato intorno alle nove e mezza dell’11 settembre. Fortunatamente, in base alle prime informazioni raccolte, non si registrano danni a cose o persone. Nell’aggiornamento fornito dall’Ingv si conferma come la scossa abbia avuto unadi 3.1 e si sia originata ad una profondità di venticinque chilometri circa dalla superficie. Confermata la localizzazione dell’epicentro a ...