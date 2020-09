Quote per gli eschimesi e ispezioni sul set: ma è Hollywood o una puntata di Boris? (Di venerdì 11 settembre 2020) L’autrice di sketch dei Monty Python che vive in me sta pensando da due giorni alle nuove linee guida per i film che vogliano concorrere agli Oscar. In particolare, questa mia minoranza interiore si è fissata sulla formulazione alternativa «disabili, o persone sorde». Quindi «disabile» comprende tutti gli handicap tranne la sordità? Quindi le cento volte al giorno in cui ho dimenticato gli occhiali e non riuscendo a vedere qualcosa dico «scusa, leggimi quella scritta, sono cieca» sono più gravi delle mille in cui non capisco cosa mi dicono e chiedo «scusa, ripeti, sono sorda»? Se non sapete di cosa stia parlando, innanzitutto beati voi. Poi mettiamoci in pari, ché mica posso soffrire da sola. Martedì notte l’accademia che assegna gli Oscar ha comunicato che, dall’edizione del 2024, se ... Leggi su linkiesta

Ora basta tombola, "principia avviare il curturale, passiamo al dibattito: pole la donna permettersi di pareggiare con l'omo? No". Erano i tempi di Berlinguer ti voglio bene, quando Benigni faceva anc ...

