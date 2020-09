Quarantena ridotta a 10 giorni? Conte alza le mani: “Decidono gli esperti” (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set – L’Italia come la Francia? Il governo giallofucsia sta valutando la possibilità di ridurre la Quarantena, anche se non della metà ma da 14 a 10 giorni. A quanto risulta, la questione sarà affrontata martedì 15, alla riunione del Comitato tecnico scientifico. Certo, 14 giorni di isolamento sono tanti – considerato che la maggior parte dei nuovi casi è asintomatico – e i costi sono alti, visto che si costringono le persone ad assentarsi dal lavoro, compresi appunto i colleghi entrati in contatto con i positivi. Conte: “Valutazione rimessa agli esperti del Cts” Il premier Giuseppe Conte conferma che “la durata della Quarantena è una valutazione che deve essere primariamente rimessa agli ... Leggi su ilprimatonazionale

Luigi42389178 : RT @IlPrimatoN: L'Italia potrebbe ridurre la quarantena da 14 a 10 giorni. Martedì 15 la valutazione del Comitato tecnico scientifico http… - IlPrimatoN : L'Italia potrebbe ridurre la quarantena da 14 a 10 giorni. Martedì 15 la valutazione del Comitato tecnico scientifi… - gianlucalomuto : Coronavirus, quarantena ridotta a 10 giorni: martedì la decisione del Comitato tecnico scientifico - SicraPress : Quarantena ridotta a 10 giorni? In Francia è già di 7 giorni – Sicra Press - greygoose_5 : RT @elena_ele6: Non riesco a capire perché vogliono ridurre la quarantena da 14 giorni a 7-10 giorni Mezzi pubblici a capienza ridotta e q… -