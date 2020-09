Palermo | ritrovato senza vita il corpo del sub disperso nel mare di Terrasini

Leggi su dire

(Di venerdì 11 settembre 2020) PALERMO – I corpo senza vita di un sub disperso in mattinata nelle acque di Terrasini, nel Palermitano, e' stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, allertati dalla Capitaneria di porto. Del sub si erano perse le tracce nel corso di una immersione nella zona di Capo Rama: il corpo e' stato ritrovato a circa 25 metri di profondita', poco distante dalla costa.