Morto Stevie Lee, il famoso nano di Jackass: aveva 54 anni (Di venerdì 11 settembre 2020) All’età di 54 anni è Morto Stevie Lee, il nano di Jackass e noto wrestler: aperta una raccolta fondi per finanziare il funerale Lutto nel mondo dell’intrattenimento. A soli 54 anni viene a mancare Stevie Lee, meglio conosciuto come ‘Puppet the Psycho Dwarf’, ovvero lo ‘psico nano’. Ancora sconosciute le cause della sue morte, che ha colto di sorpresa colleghi, amici e parenti. Stevie era noto per essere un membro di Jackass, un programma demenziale che fece divertire tutto il mondo con le loro prove spericolate. Inoltre, Lee era anche un famoso wrestler nella categoria di lottatori nani. A dare l’annuncio della sua morte è stata la sua ... Leggi su bloglive

