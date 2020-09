Moda uomo A/I 2020, cosa stiamo «googolando» di più? Le previsioni sui prossimi trend (Di venerdì 11 settembre 2020) Volete sapere come ci vestiremo la prossima stagione? Anzi, di cosa non potremo fare a meno. Ce lo dice Lyst, la più grande piattaforma mondiale di ricerche di Moda: i suoi analisti si sono concentrati sulle ricerche degli utenti nel periodo estivo per capire cosa stessero cercando per l’Autunno-Inverno 2020-21. Con oltre 9 milioni di utenti che ogni mese «googolano» e acquistano online capi e accessori, scegliendo tra più di 12.000 boutique e store online, ecco cosa ci preannuncia Lyst per i trend, i colori, i materiali e i prodotti in generale che probabilmente saranno i wannabe in arrivo. Gilet in maglia Jil Sander Fashion Show At Pitti Immagine uomo 97Sfilata Jil Sander, Pitti Immagine uomo ... Leggi su gqitalia

Moda uomo 2020: come ci vestiremo questo autunno inverno - Style corriere.it

Dopo il caso della modella Armine Harutyunyan, Gucci torna a far parlare di sé. Questa volta, però, si tratta di uno scandalo sessuale che, se fosse confermato, rischierebbe di travolgere come un'onda ...

Stop alle passerelle digitali, Milano Fashion week torna 'in presenza'

AGI - Dopo un luglio di 'passerelle digitali' la settimana della moda milanese torna con le sue sfilate 'fisiche', dal 22 al 28 settembre, per un'edizione speciale, 'ibrida' e senza dubbio "molto cora ...

