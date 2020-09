Milano, finti poliziotti con divise e pettorine rapinarono commerciante: 5 arresti (Di venerdì 11 settembre 2020) Milano, 11 settembre 2020 - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, sta eseguendo nel capoluogo lombardo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti ... Leggi su ilgiorno

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito a Milano un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque rapinatori, che fingendosi poliziotti ed indo ...

Le forze dell'ordine hanno arrestato cinque rapinatori, che fingendosi poliziotti e indossando divise e pettorine si sono resi responsabili nel maggio del 2019 di una violenta rapina, avvenuta a Milan ...

