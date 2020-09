Lukaku vs Fifa 21. Uno scontro fuori dal campo di calcio: “Fifa rovina i valori” (Di venerdì 11 settembre 2020) Lukaku, il numero 9 nerazzurro, critica Fifa 21 e lo fa pubblicamente. L’attaccante dell’Inter su Twitter: “Vogliono solo pubblicità” Lukaku scende in campo ma questa volta non si tratta di una sfida di calcio. Il nove nerazzurro nelle ultime ore, infatti, sembra aver sferrato un vero e proprio attacco a Fifa, storico videogioco di calcio della EA Sports. Cominciano, quindi, le prime critiche al videogame targato EA e a muoverle è proprio l’attaccante dell‘Inter. Dopo l’anticipazione dei valori dei giocatori presenti nel gioco, il belga ha commentato duramente il nuovo capitolo, in uscita il 6 ottobre prossimo, colpevole di assegnare i valori ai giocatori solo per cercare pubblicità. La critica è ... Leggi su zon (Di venerdì 11 settembre 2020), il numero 9 nerazzurro, critica21 e lo fa pubblicamente. L’attaccante dell’Inter su Twitter: “Vogliono solo pubblicità”scende inma questa volta non si tratta di una sfida di. Il nove nerazzurro nelle ultime ore, infatti, sembra aver sferrato un vero e proprio attacco a, storico videogioco didella EA Sports. Cominciano, quindi, le prime critiche al videogame targato EA e a muoverle è proprio l’attaccante dell‘Inter. Dopo l’anticipazione dei valori dei giocatori presenti nel gioco, il belga ha commentato duramente il nuovo capitolo, in uscita il 6 ottobre prossimo, colpevole di assegnare i valori ai giocatori solo per cercare pubblicità. La critica è ...

FcInterNewsit : Lukaku se la prende con Fifa: 'So quello che faccio, non voglio far parte di questa mer**' - CronacheTweet : Il più forte sarà, ovviamente, CR7. Polemico Lukaku, un valore proprio non gli è andato giù.. - marco__ermini : #Lukaku se la prende con Fifa 21: 'So quello che faccio, non voglio far parte di questa mer**' #FIFA21 #fut - marco__ermini : #Lukaku contro Fifa 21: «Giocate coi valori per farvi pubblicità» È proprio scandaloso, e questo è solo uno dei ta… - GarauPina : Lukaku non pensa alla prossima stagione ma alla sua posizione sul ranking Fifa, questo si che è partira col piede subito????????? -