Lukaku se la prende con Fifa 21: “Non sono con questa mer**a!” [FOTO] (Di venerdì 11 settembre 2020) Una polemica particolare. Sì, perché rivolta ad un videogioco. E’ quella partita dai profili social di Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter si è infatti arrabbiato con Fifa 21, che uscirà ufficialmente il prossimo 6 ottobre ma ha già reso noto i 100 calciatori più forti. Tra quelli con il valore più alto c’è anche il belga, con una valutazione generale di 85. Valutazione, però, evidentemente non gradita da parte del calciatore, che ha utilizzato toni duri in un tweet sul suo profilo ufficiale.“Siamo onesti – ha scritto – Fifa si limita a pasticciare con le valutazioni così noi giocatori iniziamo a lamentarci del gioco e dare loro più pubblicità … non sono con ... Leggi su calcioweb.eu

FcInterNewsit : Lukaku se la prende con Fifa: 'So quello che faccio, non voglio far parte di questa mer**' - tatsuya_inter : RT @FcInterNewsit: Lukaku se la prende con Fifa: 'So quello che faccio, non voglio far parte di questa mer**' - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: Lukaku se la prende con Fifa: 'So quello che faccio, non voglio far parte di questa mer**' - CalcioWeb : #Lukaku se la prende con Fifa 21: 'Non sono con questa mer**a!' [FOTO] - - bianca_caimi : RT @FcInterNewsit: Lukaku se la prende con Fifa: 'So quello che faccio, non voglio far parte di questa mer**' -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku prende Lukaku se la prende con Fifa: "So quello che faccio, non voglio far parte di questa mer**" Fcinternews.it Lazio, buone notizie da Leiva. A Frosinone senza Luis Alberto e Milinkovic

Lazio in campo. C’è da preparare la sfida amichevole contro il Frosinone prevista domani alle ore 18:00 al Benito Stirpe. L’allenamento di oggi è stato quello c ...

Fares, Muriqi e Matri, prende forma la nuova Lazio

Sbloccato a Formello. Finalmente Fares può indossare la maglia della Lazio. Era stato avvistato martedì notte in un noto ristorante del centro, ieri era col team Raiola nel quartier generale della Laz ...

Lazio in campo. C’è da preparare la sfida amichevole contro il Frosinone prevista domani alle ore 18:00 al Benito Stirpe. L’allenamento di oggi è stato quello c ...Sbloccato a Formello. Finalmente Fares può indossare la maglia della Lazio. Era stato avvistato martedì notte in un noto ristorante del centro, ieri era col team Raiola nel quartier generale della Laz ...