L’oroscopo di Oggi è un altro giorno: baciato dai pianeti giusti ma minato da confusione e angoscia (Di venerdì 11 settembre 2020) Serena Bortone Adesso facciamo anche l’oroscopo! Televisivo, ovviamente. In collaborazione con Oroscopo Letterario, proveremo a leggere le stelle dei programmi e dei loro conduttori e, sulla base della data del debutto e quella di nascita del conduttore/conduttrice faremo un’analisi astrologica in chiave letteraria (chè siamo sempre una testata giornalistica!) dei ‘residenti’ della tv nostrana. Iniziamo con il nuovo programma del primo pomeriggio di Rai 1, Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Oggi è un altro giorno nasce sotto una buona stella. Ha tanto in comune con la sua presentatrice, Serena Bortone. Entrambi Vergine, al via in un anno da dimenticare, ma che astrologicamente parlando ha tutte le carte in regola affinché ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 11 settembre 2020) Serena Bortone Adesso facciamo anche l’oroscopo! Televisivo, ovviamente. In collaborazione con Oroscopo Letterario, proveremo a leggere le stelle dei programmi e dei loro conduttori e, sulla base della data del debutto e quella di nascita del conduttore/conduttrice faremo un’analisi astrologica in chiave letteraria (chè siamo sempre una testata giornalistica!) dei ‘residenti’ della tv nostrana. Iniziamo con il nuovo programma del primo pomeriggio di Rai 1,è undi Serena Bortone.è unnasce sotto una buona stella. Ha tanto in comune con la sua presentatrice, Serena Bortone. Entrambi Vergine, al via in un anno da dimenticare, ma che astrologicamente parlando ha tutte le carte in regola affinché ...

davidemaggio : Da oggi, su - martina19820197 : RT @fixtonjall: oggi guardavo l’oroscopo di paolo fox in tv che diceva che il 2020 è stato un anno difficile per tutti noi ma per ariete an… - fixtonjall : oggi guardavo l’oroscopo di paolo fox in tv che diceva che il 2020 è stato un anno difficile per tutti noi ma per a… - cleopatransia_ : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, venerdì 11 settembre, con la Luna nel segno del Cancro. Buona lettura, buon like, buon retweet,… - VanityFairIt : Oggi Pupo compie 65 anni. A lui, e a tutti i #Vergine come lui, tanti, tantissimi auguri! E per sapere come andrà q… -

Ultime Notizie dalla rete : L’oroscopo Oggi Ecobonus al 110% e cessione del credito nel Decreto Rilancio: come funziona Sky Tg24