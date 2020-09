Lavoro, crollo degli occupati nel secondo trimestre: -841.000 sull’anno. La metà sono under 35 (Di venerdì 11 settembre 2020) In forte calo anche le ore lavorate: -20%. In aumento gli inattivi. Disoccupazione giù all’8,3% Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 11 settembre 2020) In forte calo anche le ore lavorate: -20%. In aumento gli inattivi. Disoccupazione giù all’8,3%

emergenzavvf : #Roma #4settembre, prosegue il lavoro della squadre e dei #cinofili dei #vigilidelfuoco per escludere la presenza d… - d_essere : RT @Anarchicoindip1: 'Nessuno perderà il lavoro per il #COVID__19 ! '. Ve la ricordate la bugia più cattiva di #Conte ? Istat: crollo occu… - studio_ag : @LoPsihologo Al lavoro. Accendemmo la tv appena in tempo per vedere il crollo della prima torre. Momento che nessuno dimenticherà - cagliaripad : Lavoro, Istat: crollo numero occupati, soprattutto autonomi e a termine - GiuPua : @LaStampa Le tutele contrattuali hanno anche la funzione di diluire i licenziamenti durante una crisi. Se tutti fos… -