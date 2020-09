Juventus Under 23, UFFICIALE: ecco Barbieri (Di venerdì 11 settembre 2020) È stato il grande obiettivo della Juventus Under 23 delle scorse settimane: la corsa europea, però, alla fine ha premiato i bianconeri. Tommaso Barbieri sbarca ufficialmente alla corte della Vecchia Signora, con il club torinese che è riuscito a battere la forte concorrenza composta da club di mezza Europa per il gioiello classe 2002. Terzino dalle grandi prospettive future, il giovane giocatore ha firmato il contratto che lo legherà per i prossimi anni alla formazione campione d’Italia e, inizialmente, sarà aggregato alla seconda squadra allenata da Lamberto Zauli: l’annuncio è già arrivato, ecco i dettagli dell’importante colpo in ottica futura piazzato dalla Juve. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, svolta Giroud: parla ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 11 settembre 2020) È stato il grande obiettivo della23 delle scorse settimane: la corsa europea, però, alla fine ha premiato i bianconeri. Tommasosbarca ufficialmente alla corte della Vecchia Signora, con il club torinese che è riuscito a battere la forte concorrenza composta da club di mezza Europa per il gioiello classe 2002. Terzino dalle grandi prospettive future, il giovane giocatore ha firmato il contratto che lo legherà per i prossimi anni alla formazione campione d’Italia e, inizialmente, sarà aggregato alla seconda squadra allenata da Lamberto Zauli: l’annuncio è già arrivato,i dettagli dell’importante colpo in ottica futura piazzato dalla Juve. LEGGI ANCHE: Calciomercato, svolta Giroud: parla ...

