Juventus, frecciatina di Modric a Ronaldo: “Senza di lui siamo più squadra” (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo la sfavillante uscita con la propria nazionale non sono mancati gli elogi a Cristiano Ronaldo, autore di una brillante doppietta. Ma c’è chi ha voluto dare comunque una piccola stoccata al campione della Juventus. Si tratta di Luka Modric, centrocampista del Real Madrid ed ex-compagno di CR7, che ha parlato al The Times della situazione in casa blancos dopo la partenza del portoghese. Sicuramente dopo la cessione di Ronaldo il Real Madrid ha avuto meno brillantezza e meno produttività in zona offensiva, ma il centrocampista croato ha voluto mettere l’accento sugli aspetti positivi della mancanza di CR7. Non è un caso che nell’ultimo anno in punto forte delle merengues sia stata la difesa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Bernardeschi al Barcellona: ... Leggi su tuttojuve24

Ultime Notizie dalla rete : Juventus frecciatina Suarez e le frecciatine social: ecco a chi si riferiva l'attaccante nel mirino della Juventus Tutto Juve Suarez e le frecciatine social: ecco a chi si riferiva l'attaccante nel mirino della Juventus

Nelle scorse ore Luis Suarez ha postato una foto sulle Instagram Stories che lo ritraeva intento ad allenarsi. L'uruguaiano ha anche scritto: "Mentre escono fake news...", aggiungendo poi l'emoticon d ...

Moggi, frecciatina a Dybala: “Ho qualche riserva sull’uomo”

TORINO- Tramite un post sul proprio profilo Facebook, Luciano Moggi ha espresso la propria opinione riguardo Paulo Dybala: “Le mie riserve sono solo sull’uomo che due anni or sono, dopo un campionato ...

Nelle scorse ore Luis Suarez ha postato una foto sulle Instagram Stories che lo ritraeva intento ad allenarsi. L'uruguaiano ha anche scritto: "Mentre escono fake news...", aggiungendo poi l'emoticon d ...TORINO- Tramite un post sul proprio profilo Facebook, Luciano Moggi ha espresso la propria opinione riguardo Paulo Dybala: “Le mie riserve sono solo sull’uomo che due anni or sono, dopo un campionato ...