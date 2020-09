Il set di Supernatural distrutto, Jensen Ackles e Jared Padalecki dicono addio alla serie (Di venerdì 11 settembre 2020) L’era di Supernatural è finita. Dopo quindici anni di onorato servizio, la serie cult di The CW, una delle più longeve della rete, chiude i battenti lasciando senza fiato milioni di fan in tutto il mondo. La sovrannaturale storia dei fratelli Winchester si chiuderà con gli ultimi episodi in onda il mese prossimo negli Usa e le cui riprese sono terminate proprio ieri. Il momento dell’addio è slittato solo a causa del Covid-19 visto che il finale di Supernatural era in programmazione già lo scorso maggio così come la fine dei lavori ma tutto è cambiato in corsa e Jensen Ackles e Jared Padalecki sono tornati a Vancouver, dalla loro famiglia televisiva, per chiudere al meglio ... Leggi su optimagazine

vitalba76 : RT @Il_Nerdastro: Oggi, ultimo giorno di riprese in assoluto per #Supernatural. La Fine di un'era, per noi spettatori e soprattutto per chi… - timetoewill : A quanto ho capito oggi è l'ultimo giorno sul set di Supernatural. Che viaggio. - Teresasalvati_ : RT @GretaSmara: Vedere Jensen Ackles con gli occhi lucidi mentre stanno smantellando il set è una di quelle cose che fa male Non sono pron… - angecumberbatch : RT @GretaSmara: Vedere Jensen Ackles con gli occhi lucidi mentre stanno smantellando il set è una di quelle cose che fa male Non sono pron… - _bobbifett : che stretta al cuore vedere il cast di supernatural che va sul set per l'ultima volta... -

Ultime Notizie dalla rete : set Supernatural Supernatural, set distrutto, l'addio di Jensen Ackles e Jared Padalecki OptiMagazine Comitato Media e Minori

Peter O'Toole e Jared Padalecki ("Supernatural") nel biopic ispirato alla vita di Thomas Kinkade, noto come "il pittore della luce".

Jensen Ackles svela cosa porterà a casa dal set di Supernatural

1La conclusione di Supernatural è ormai vicina e Jensen Ackles ha rivelato quale oggetto di scena si porterà a casa dal set della serie TV Jensen Ackles è di recente tornato sul set di Supernatural, p ...

Peter O'Toole e Jared Padalecki ("Supernatural") nel biopic ispirato alla vita di Thomas Kinkade, noto come "il pittore della luce".1La conclusione di Supernatural è ormai vicina e Jensen Ackles ha rivelato quale oggetto di scena si porterà a casa dal set della serie TV Jensen Ackles è di recente tornato sul set di Supernatural, p ...