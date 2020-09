Il rinnovo di Donnarumma è ancora lontano: Raiola e Milan in disaccordo (Di venerdì 11 settembre 2020) A poche settimane dall’inizio della nuova stagione di Serie A, in casa Milan tiene ancora banco il caso del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere originario di Castellammare di Stabia ha il contratto in scadenza a giugno 2021: urge perciò trovare una soluzione immediata per il rinnovo. Soluzione, però, che non è così vicina né … L'articolo Il rinnovo di Donnarumma è ancora lontano: Raiola e Milan in disaccordo Leggi su dailynews24

capuanogio : Secondo il #CorSera, Mino #Raiola ha formulato una richiesta di stipendio da 10 milioni euro netti per il rinnovo d… - Gazzetta_it : Trattative congelate e rinnovo a rischio: così #Donnarumma si sfila dal #Milan - AuxMilan : @capuanogio 18 milioni di minusvalenza ...il problema però è il rinnovo di Donnarumma!!!!! È più facile vedere un p… - calciomercatoit : ????#Milan, problemi per il rinnovo di #Donnarumma: #Raiola chiede 10 milioni di euro netti a stagione ??#CMITmercato - MMNZ_7 : @saveriocamba Raiola, tutto quello che gli fa comodo, lo racconta eccome ai giornalisti. E quindi è sicuramente ver… -