Il referendum delle bugie: tutti dicono Sì ma questo taglio dei parlamentari non lo vuole nessuno (Di venerdì 11 settembre 2020) referendum sul taglio dei parlamentari: tutti vorrebbero votare il contrario di quello che dicono C'è un paradosso che caratterizza il referendum sul taglio dei parlamentari in programma il 20 e 21 settembre, ovvero che tutti i partiti vorrebbero votare il contrario di quello che dicono. Quasi tutti gli schieramenti sono a favore del Sì, eppure la maggior parte vorrebbe schierarsi con il No. Più che di psicologia inversa, strategia attraverso la quale si induce una persona a fare o dire qualcosa che in realtà non desidera fare, si tratta di una delle tante schizofrenie della politica italiana. A dare un'idea della complessità della cosa ...

Ieri pomeriggio la commissione affari costituzionali della camera ha adottato il disegno di legge Brescia (5 Stelle, presidente della commissione) come testo base per la riforma della legge elettorale ...

Referendum, voto in sicurezza a Napoli: ecco le indicazioni per recarsi ai seggi, obbligatorio uso mascherina

È sulla piattaforma multimediale del Comune lo spot realizzato dall'Ufficio stampa con le informazioni sulle misure di prevenzione al contagio Covid-19 in occasione delle prossime consultazioni region ...

