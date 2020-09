GP Toscana | Binotto | Speriamo di ritrovare competitività

(Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA - " La nostra speranza è quella di non ripetere il peggio di Monza. Il Mugello è una pista diversa,dila; di inizio stagione come in Inghilterra e poter competere ...

È questo l'augurio del team principal della Ferrari, Mattia Binotto, in merito al Gran Premio della Toscana dove verranno celebrati i 1000 GP nella storia della Rossa in Formula 1. "Leclerc stamane ha ...Iniziata la tre giorni di gara al Mugello. I piloti in pista per le prove libere del venerdì. Tutto il programma del weekend Inizia oggi la tre giorni di gara al Mugello per il Gran Premio numero 1000 ...