Gabriele Muccino: "Nessuna solidarietà a Salvini per l'aggressione, incita all'odio contro i più deboli". La replica: "Come uomo puoi migliorare"

"Solidarietà?!!!! A chi incita odio e violenza verso i più deboli?! No, grazie. Nessuna solidarietà. Non esageriamo adesso. Non siamo tutti buoni e uguali. Ci sono delle differenze di comportamento che hanno delle conseguenze. Anche comprensibili". Così Gabriele Muccino ha espresso su Twitter il suo dissenso rispetto alla solidarietà che il leader del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha manifestato a Matteo Salvini dopo l'aggressione subita a Pontassieve, in Toscana. Il regista ha commentato il post dell'esponente dem prendendone le distanze e innescando un botta e risposta che ha scatenato migliaia di commenti. Non si è fatta attendere infatti la replica del leader leghista, che ha ricondiviso il commento di ...

