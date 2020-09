Coronavirus, Mantovani: “La vaccinazione aumenta il tono di base dell’immunità innata, come in un allenamento” (Di venerdì 11 settembre 2020) Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e professore emerito di Humanitas University, in un’intervista al “Corriere della Sera“, ha suggerito di fare “le vaccinazioni raccomandate” perché “vaccinarsi può aumentare il tono di base dell’immunità innata, come in un allenamento“. Mantovani ha spiegato anche che l’immunità innata “è la prima linea di difesa del sistema immunitario” tanto che “si stima che in più del novanta per cento dei casi in cui combattiamo contro un potenziale patogeno, l’aggressione sia affrontata dai meccanismi complessi di questa linea di difesa“, che viene chiamata appunto ... Leggi su meteoweb.eu

