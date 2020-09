Consigli Fantacalcio, Sassuolo: chi è Ayhan e perché prenderlo (Di venerdì 11 settembre 2020) Finestra sul Bosforo, il Sassuolo sa dove guardare. E quando pesca calciatori turchi di solito le cose vanno bene: Demiral, Muldur, ora Kaan Ayhan, '94, difensore goleador. Centrale, anche terzino. Da ... Leggi su gazzetta

depofoto : @SantucciFulvio sig.santucci poi verso fine mercato ti chiederò consigli sui giovani e/o nuovi arrivi che potrebber… - MagicGazzetta : #Ayhan, un altro turco al #Sassuolo. E al #fantacalcio arrivano bonus - Fantacalcio : Fantacalcio, 3 scenari di calciomercato che possono stravolgere l'asta - TuttoFanta : ?? Nuovo arrivo in casa viola: Jack #Bonaventura è un nuovo giocatore della #Fiorentina. ??La nostra analisi in ott… - Fantacalcio : Consigli Fantacalcio: come dividere il budget all'asta -