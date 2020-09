Colleferro: Conte domani ai funerali di Willy (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, anche il premier Giuseppe Conte prenderà parte ai funerali di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni che ha perso la vita nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre dopo essere intervenuto per sedare una lite. I funerali si terranno domani, alle 10, presso il Campo Sportivo Comunale ‘Piergiorgio Tintisona’. L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, anche il premier Giuseppeprenderà parte aidiMonteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni che ha perso la vita nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre dopo essere intervenuto per sedare una lite. Isi terranno, alle 10, presso il Campo Sportivo Comunale ‘Piergiorgio Tintisona’. L'articolo Meteo Web.

Riguardo alla storia terribile di Colleferro, dove è morto il povero Willy, mi ha colpito che il Presidente del Consiglio, Conte, abbia telefonato ai genitori del ragazzo ucciso, portando solidarietà ...

Cerignolano morto in discoteca. Su FB “E il post di Conte? E la risonanza di Colleferro?”

“Lui è Donato Monopoli, mio compaesano…un cerignolano come me! Aveva 26 anni, è morto l’08 Maggio 2019. Il 6 ottobre 2018, mentre lui sta ballando in una discoteca di Foggia, uno degli amici che erano ...

Riguardo alla storia terribile di Colleferro, dove è morto il povero Willy, mi ha colpito che il Presidente del Consiglio, Conte, abbia telefonato ai genitori del ragazzo ucciso, portando solidarietà ...

"Lui è Donato Monopoli, mio compaesano…un cerignolano come me! Aveva 26 anni, è morto l'08 Maggio 2019. Il 6 ottobre 2018, mentre lui sta ballando in una discoteca di Foggia, uno degli amici che erano ...