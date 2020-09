Xbox Series S farà girare il multiplayer di Gears 5 a 120 FPS (Di giovedì 10 settembre 2020) Dopo mesi e mesi di speculazioni, Xbox Series S è stata finalmente annunciata. La console è un sistema solo digitale con un prezzo al dettaglio di $ 299. Per raggiungere questo prezzo, il sistema non avrà le specifiche grafiche di Xbox Series X. Presenta però la stessa tecnologia SSD e la stessa CPU, cosa che dovreste tenere a mente quando cercherete di capire quale sarà la console giusta per voi.Potete dare un'occhiata al video qui sotto con un'analisi approfondita del funzionamento del sistema tramite Jason Ronald, Director of Program Management presso Microsoft. Il video mostra il multiplayer di Gears 5 in esecuzione su Xbox Series S a 120 FPS, così come The Outer Worlds che che si caricherà in 12 ... Leggi su eurogamer

