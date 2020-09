Willy, il rapper Ghali contro i colleghi: “Perché non parlate? Eppure la cosa ci riguarda da vicino… forse non ve ne frega niente? Oppure…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Il rapper Ghali si è dimostrato da subito molto sensibile alla vicenda di Willy, il ragazzo ventunenne ucciso a botte, durante un vero e proprio pestaggio a Colleferro. Una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica ma su cui, a detta dell’artista, si è mobilitato poco il mondo della musica. Ghali se la prende soprattutto con gli altri rapper: “Come mai non dite nulla su questa vicenda che ci è così vicina? Siete tutti pronti a dire la vostra su quello che accade oltre oceano, perché è di moda… ma su questa vicenda non dite nulla. Perché? Distoglie l’attenzione dalle cose che avete in promozione? Secondo me o non ve ne frega niente o avete paura di schierarvi perché c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Willy, il rapper Ghali contro i colleghi: “Perché non parlate? Eppure la cosa ci riguarda da vicino… forse non ve… - ilfattovideo : Willy, il rapper Ghali contro i colleghi: “Perché non parlate? Eppure la cosa ci riguarda da vicino… forse non ve n… - fede_giusto : RT @maddalenaaaf: Ghali che sottolinea il fatto che nella scena italiana ci siano stati pochissimi rapper che hanno parlato di ciò che è su… - Giulia38408757 : RT @maddalenaaaf: Ghali che sottolinea il fatto che nella scena italiana ci siano stati pochissimi rapper che hanno parlato di ciò che è su… - Iekikaa : RT @maddalenaaaf: Ghali che sottolinea il fatto che nella scena italiana ci siano stati pochissimi rapper che hanno parlato di ciò che è su… -