Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Blanda: il gesto di lei fa sognare (Di giovedì 10 settembre 2020) Roberta Di Padua, dama del Trono Over, a Uomini e Donne ha espresso la sua volontà di conoscere Davide Blanda. Si tratta di uno dei tre aspiranti tronisti, che a differenza di Davide Donadei e Gianluca De Matteis non ha ricevuto l’approvazione del pubblico. Infatti, il 27enne originario di Novara non ha avuto la loro … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

