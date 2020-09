Ufficiale, Vettel continua in F1: firma con l'Aston Martin, per la Ferrari sarà un'altra umiliazione? (Di giovedì 10 settembre 2020) Ufficiale: Sebastian Vettel continuerà a correre in Formula 1 al termine di questo disastroso anno su una disastrosa Ferrari. L'annuncio piove nella mattinata di giovedì 10 settembre: il 33enne tedesco, quattro volte campione del mondo, correrà con la Aston Martin, quella che oggi è la Racing Point. La notizia è arrivata dopo l'annuncio dell'addio di Sergio Perez alla scuderia. La notizia era nell'aria dal momento del mancato rinnovo con Maranello e ora, grazie a Perez, la situazione si è sbloccata. Insieme a Vettel, nella scuderia anche Lawrance Stroll. La Aston Martin si annuncia una macchina competitiva, si pensi al fatto che quest'anno la Racing Point è una "copia di fatto" della Mercedes dell'anno ... Leggi su liberoquotidiano

