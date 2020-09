Tra un mese si vola a Pantelleria con Verona Marathon Explore (Di giovedì 10 settembre 2020) Verona - Decolla tra un mese, 10-17 ottobre, il volo diretto alla Discovery Pantelleria, la Perla Nera del Mediterraneo scelta da Verona Marathon Explore in collaborazione con Welcome Travel come ... Leggi su corrieredellosport

SamueleBersani : V’immagino col biglietto in tasca e i popcorn in mano, ad aspettare che al buio della sala un’emozione nuova dia co… - virginiaraggi : Ieri sono stata nella nuova Piazza Tevere, uno spazio sul fiume che si trova nell’area tra Ponte Sisto e Ponte Mazz… - UNHCRItalia : Chiediamo lo sbarco immediato di 27 persone soccorse e bloccate a bordo della nave cargo Maersk #Etienne da oltre u… - Majden3 : RT @PippiCalz: Tre #antifascisti condannati a pene comprese tra venti giorni e un mese per aver coperto le svastiche. Secondo i giudici i f… - ceceIiacrawford : tra un mese o poco meno sarà il mio quinto anno qui, wow -

Ultime Notizie dalla rete : Tra mese Tra un mese si vola a Pantelleria con Verona Marathon Explore Corriere dello Sport Covid, De Luca non ci sta: «Siamo la regione con meno decessi rispetto alla popolazione»

Questo ha significato avere un aumento del numero dei positivi ma è bene rintracciare oggi quelli che portano il contagio dall’estero perché così salviamo la Campania tra un mese evitando che 3.000 ...

Alberto Mantovani: "Meglio avere due vaccini contro il Covid"

Professor Mantovani, arrivare a un vaccino ha sempre richiesto anni. Mai come oggi contro il Sars Cov2, si è registrata una tale fretta. Perché secondo lei? Da cosa deriva? Il percorso per arrivare a ...

