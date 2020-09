The Duke, come è nato il progetto di uno dei film più apprezzati di Venezia 77? (Di giovedì 10 settembre 2020) The Duke a Venezia 77. E’ interessante capire come è nato il progetto di uno dei film più belli, presentato fuori concorso alla 77ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. The Duke con Helen Mirren, Fuori Concorso a Venezia 77 Lo ha rivelato Nicky Bentham, la produttrice di The Duke in un’ intervista alla Mostra di Venezia. Un giorno apre la sua casella di posta e trova due righe che raccontavano la storia incredibile di una famiglia del nord del Regno Unito. A Scriverlo era stato il nipote del personaggio principale della storia, un uomo sulla sessantina di nome Kempton Bunton. Cosa fece di così particolare quest’umile e ignoto signore? Rubò ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

anna_annie12 : Venezia77. The Duke: il furto di un Goya per parlare ai potenti - LaraCrino : RT @artribune: Venezia77. The Duke: il furto di un Goya per parlare ai potenti - veracruz777 : RT @artribune: Venezia77. The Duke: il furto di un Goya per parlare ai potenti - artribune : Venezia77. The Duke: il furto di un Goya per parlare ai potenti - PretaNera : The Duke of Monte Acuto Zio Righetto #LaPretaNera Non limitatevi solo a #prenotare, tradizioni di un tempo,… -

Ultime Notizie dalla rete : The Duke The Duke, il film di Roger Michell a Venezia 77 Artribune Ritorno a scuola: quali mascherine e visiere proteggono davvero?

Via via che l'obbligo di indossare una protezione si estende agli ambienti chiusi, all'aperto, sui mezzi pubblici e così via, specie adesso che stanno riaprendo le scuole, crescono le soluzioni per co ...

Venezia77. The Duke: il furto di un Goya per parlare ai potenti

La storia è ambientata nel 1961. Ad un taxista di sessant’anni viene attribuito il furto del ritratto del Duca di Wellington di Francisco Goyadalla National Gallery di Londra. È il primo ed unico furt ...

Via via che l'obbligo di indossare una protezione si estende agli ambienti chiusi, all'aperto, sui mezzi pubblici e così via, specie adesso che stanno riaprendo le scuole, crescono le soluzioni per co ...La storia è ambientata nel 1961. Ad un taxista di sessant’anni viene attribuito il furto del ritratto del Duca di Wellington di Francisco Goyadalla National Gallery di Londra. È il primo ed unico furt ...