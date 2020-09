Supercoppa A1 2020, Olimpia Milano-Varese 91-77: cronaca e tabellino (Di giovedì 10 settembre 2020) AX Armani Exchange Milano conquista il sesto successo di fila e e si impone sull’Openjobmetis Varese con il punteggio di nel quinto turno del gruppo A della Supercoppa 2020 di Serie A1. I biancorossi partono bene e la partita rimane in bilico per i primi due quarti, ma poi sembrano venire meno le forze e i meneghini ne approfittano per allungare e concludere imbattuti il girone. cronaca – Sono di Scola i primi due punti della partita, poi le fiammate di Andersson e la prima tripla di Douglas permette al Varese di allungare a +5, ma Punter replica con un po’ di fortuna dall’altra parte (8-10). Una partenza di fuoco quella di Varese che con la tripla di Ruzzier va a +7 e Messina chiama il timeout. In transizione ... Leggi su sportface

fabiocavagnera : Il commento del coach biancorosso, dopo l'ultimo impegno del girone in Supercoppa contro Varese #olimpiamilano… - OlimpiaMiNews : Il commento del coach biancorosso, dopo l'ultimo impegno del girone in Supercoppa contro Varese #olimpiamilano… - AlessandroMagg4 : Il commento del coach biancorosso, dopo l'ultimo impegno del girone in Supercoppa contro Varese #olimpiamilano… - sportface2016 : #SupercoppaA1 2020, #OlimpiaMilano-#Varese 91-77: cronaca e tabellino - Superbasket_it : Supercoppa, Milano non si accontenta e supera Varese nella prima al Forum a porte aperte -