Recensione Notturno: contemplazione e dolore immortalati da Gianfranco Rosi (Di giovedì 10 settembre 2020) Nel 2013 aveva vinto il Leone d’oro con Sacro Gra il metaforico documentario sul Grande Raccordo Anulare. Gianfranco Rosi torna a Venezia con un nuovo documentario, molto meno metaforico e molto più doloroso. La Recensione di Notturno, in concorso a Venezia 77 TITOLO ORIGINALE: Notturno. GENERE: documentario. NAZIONE: Italia. REGIA: Gianfranco Rosi. DISTRIBUZIONE: 01 Distribution. DURATA: 100 min. PRESENTATO: 8/09/2020 Il trailer Recensione Notturno Notturno, girato nel corso di tre anni sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, racconta la quotidianità che sta dietro la tragedia continua di guerre civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze straniere, sino ... Leggi su tuttotek

VENEZIA – Un quaderno nero, un pennarello rosso e una piantina del Medio Oriente. Arriva così in conferenza stampa Gianfranco Rosi per presentare Notturno, documentario presentato in Concorso a Venezi ...