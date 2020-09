Previsioni Meteo per il fine settimana: ancora maltempo con temporali sulle isole, sulle Alpi e nell’Appennino. Sole e caldo altrove (Di giovedì 10 settembre 2020) Previsioni Meteo – L’evoluzione verso il fine settimana, computa ancora qualche fastidio instabile sulle iSole maggiori e occasionalmente sui settori appenninici centro meridionali e Alpini, ma il contesto generale vedrà un progressivo e generale recupero della pressione. Il vortice instabile responsabile di un maltempo più acceso in queste ore sulla Sardegna, evolverà progressivamente verso sud-est, ma svuotandosi progressivamente di vorticità e comunque percorrendo una traiettoria sempre troppo meridionali, risultando pressoché innocuo sui settori peninsulari, se non attraverso qualche fastidio nuvoloso o deboli fenomeni ... Leggi su meteoweb.eu

