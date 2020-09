Precipita mentre sale sul Resegone con gli amici: morta ragazzina 17enne di Milano (Di giovedì 10 settembre 2020) Foto repertorio Tragedia mercoledì sul Resegone, nel Lecchese, teatro di un incidente costato la vita a una ragazzina di 17 anni di Milano. Il dramma si è consumato verso le 11, nella zona del ... Leggi su milanotoday

Today_it : Precipita mentre passeggia in montagna con gli amici: morta ragazzina di 17 anni - borg_gio : - ElBuscadero : @Potemkin959 Sono come quel tipo della famosa barzelletta che mentre precipita da un settimo piano pensa : 6 piano… - Today_it : Precipita dal quarto piano mentre lavora sul balcone -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita mentre

MilanoToday.it

Nel 2006 un assassino arriva in una piccola cittadina del Minnesota e fa un patto con un assicuratore, precipitandolo in una spirale di inganni e malvagità sempre più irresistibile. Nel 1979 due famig ...È morta questa notte all'ospedale di Lecco la ragazza di 17 anni di Milano che era precipitata per alcune decine di metri ieri mentre stava salendo verso la vetta del monte Resegone in compagnia di tr ...