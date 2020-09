Pradè: “Boateng è fuori dal progetto. Su Chiesa non ci sono le condizioni per cui possa partire” (Di giovedì 10 settembre 2020) Emergono spunti interessanti dalle parole di Daniele Pradè, il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato anche del futuro di Boateng: “Kevin Prince è l’unico giocatore della passata stagione che non rientra al 100% nei nostri piani”. Poi si parla delle situazioni di Chiesa, Milenkovic, Pezzella: “Su Chiesa, Commisso è stato chiaro: a condizioni congrue sarebbe partito, ma ad oggi queste non ci sono. Quello su Milenkovic è un discorso più complicato, lo consideriamo un giocatore forte, restano ancora due anni contratto, ci lavoreremo”. Su Pezzella Pradè è categorico: “German è il nostro capitano, sono stato chiaro con lui”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo Pradè: “Boateng è ... Leggi su alfredopedulla

