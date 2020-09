Napoli, doppia cessione in vista: Tutino e Palmiero vicini alla Salernitana (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSembra vicina alla conclusione la telenovela che ha tenuto banco negli tempi per quanto riguarda il futuro di Gennaro Tutino, attaccante, e Luca Palmiero, centrocampista, entrambi classe 1996 di proprietà del Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com infatti, i due scugnizzi sono vicini alla firma con la Salernitana. Il club granata ha quindi battuto la concorrenza di Lecce e Pescara, che si erano inserite nella trattativa. Per i due ragazzi si tratta di un ritorno in Serie B: nella scorsa stagione hanno vestito rispettivamente le maglie di Empoli e Pescara, salvo poi ritornare in azzurro al termine del prestito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

