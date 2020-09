Legends of Runeterra: la Chiamata della Montagna - recensione (Di giovedì 10 settembre 2020) Quando il buon Nicola Marconi, chiudendo la sua recensione de L'Accademia di Scholomance, parlava di pretendenti che scalpitano alle spalle di Hearthstone, il riferimento era ovviamente a Legends of Runeterra.E sebbene non siano al momento state divulgate informazioni circa il suo eventuale successo, il gioco di carte collezionabili di Riot Games ha preso Blizzard d'infilata. L'ha fatto scardinando i due pilastri sui quali poggia il rivale da ormai sei anni: il modello di business e il gameplay.Sotto il primo punto di vista, infatti, dobbiamo registrare il primato di Legends of Runeterra: è il primo trading card game a non prevedere pacchetti da sbustare. Anzi, non solo il gioco è estremamente generoso, ma permette addirittura di acquistare proprio quella carta lì che tanto ... Leggi su eurogamer

Jota51515057 : @hitmepIease lol,fall guys,cod e só legends of runeterra - Powned_IT : #LegendsOfRuneterra Ecco la Tier List aggiornata del nuovo meta di LOR...come sempre spiegata nel dettaglio dal ce… - Powned_IT : #LegendsOfRuneterra Il celebre Meliador_HS ci parla del mazzo Ezreal Targon, uno tra i migliori per scalare veloce… -

Ultime Notizie dalla rete : Legends Runeterra Nuovo Laboratorio annunciato per Legends of Runeterra Powned.it Legends of Runeterra – Mazzo Crepuscolo Diana Nocturne

Continuano gli approfondimenti circa l’ultima espansione di Legends of Runeterra, fortunato trading card game ad opera di Riot Games. Come sempre a parlarci di un deck interamente incentrato sulla mec ...

Legends of Runeterra – Guida al Leona Stun-Lock

Con la nuova espansione del Card Game targato Riot Games, viene finalmente introdotta una nuova regione: il monte Targon. Legends of Runeterra si arricchisce ancora una volta con nuovi campioni e cart ...

Continuano gli approfondimenti circa l’ultima espansione di Legends of Runeterra, fortunato trading card game ad opera di Riot Games. Come sempre a parlarci di un deck interamente incentrato sulla mec ...Con la nuova espansione del Card Game targato Riot Games, viene finalmente introdotta una nuova regione: il monte Targon. Legends of Runeterra si arricchisce ancora una volta con nuovi campioni e cart ...